Страховщики разрабатывают прозрачный порядок дополнительных выплат по ОСАГО

Доля получающих натуральное возмещение по ОСАГО — то есть, ремонт за счет страховщика, снизилась с 15% в 2019 году до 5% в 2024 году. При этом многие автовладельцы предпочли бы именно натуральное возмещение, поскольку не хотят заниматься ремонтом сами. К тому же полученная выплата часто оказывается существенно меньше, чем стоимость ремонта.