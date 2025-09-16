В центре Костромы установили знаки пешеходной навигации для туристов

Новые навигационные знаки появились в центре Костромы для создания комфортной среды на пешеходных маршрутах, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Они помогут путешественникам легче ориентироваться в этой части города, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
Знаки представляют собой пять литых чугунных опор. Они размещены в ключевых локациях Костромы. Две опоры установлены в сквере Ивана Сусанина, еще одна — на площади Советской у фонтана. Также навигационные столбы появились на Молочной горе и набережной реки Волги у причала № 4. На опорах размещены 40 указателей на объекты туристической инфраструктуры Костромы — это музеи, памятники, объекты культурного наследия и другие достопримечательности.
Знаки помогают определить направление и расстояние, которое осталось пройти туристу до нужной точки. К примеру, указатель, размещенный в сквере Ивана Сусанина, информирует о том, что до драматического театра имени А. Н. Островского остается всего 450 метров.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.