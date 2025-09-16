В центре Костромы установили знаки пешеходной навигации для туристов

Знаки представляют собой пять литых чугунных опор. Они размещены в ключевых локациях Костромы. Две опоры установлены в сквере Ивана Сусанина, еще одна — на площади Советской у фонтана. Также навигационные столбы появились на Молочной горе и набережной реки Волги у причала № 4. На опорах размещены 40 указателей на объекты туристической инфраструктуры Костромы — это музеи, памятники, объекты культурного наследия и другие достопримечательности.