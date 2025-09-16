Нападения подростков на граждан Узбекистана в Приморье вызвали скандал

В другом ролике один из подростков кидает камень в проезжающий автомобиль такси, после чего машина останавливается и оттуда выходит мужчина. Снимающий видео заявляет, что это «новый рамс». Между водителем и нападавшими завязывается потасовка, все это время в машине находится пассажир. Когда таксист отходит от автомобиля, один из нападавших садится за руль, но не трогается с места. В итоге подросток покидает машину, в это время из автомобиля выходит и пассажир. Нападавшие пытаются втянуть в потасовку и его.