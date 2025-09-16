В Тамбове откроется библиотека с кинозалом

Библиотека им. К. В. Плехановой в Тамбове после модернизации по нацпроекту «Семья» получит зону с кинозалом. Там будут организовывать показы фильмов и лекции, сообщили в городской администрации.
До открытия обновленной библиотеки осталось несколько недель. На данном этапе специалисты обустраивают пространство, где будет располагаться кинозал. Там уже установили телевизор с большим экраном и смонтировали 25 комфортных посадочных мест. Киномарафоны, встречи с авторами, тематические вечера — все эти мероприятия планируется проводить в Плехановской библиотеке после модернизации.
«Библиотека получила новые возможности, значительно расширившие ее функциональность и привлекательность для посетителей. Современный кинозал с большим экраном станет площадкой для проведения разнообразных познавательных и развлекательных мероприятий. Кинозал идеально подходит для организации показов документальных фильмов, детских мультфильмов, лекций и образовательных программ», — рассказали в «Централизованной библиотечной системе» Тамбова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.