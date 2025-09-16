В Тамбове откроется библиотека с кинозалом

До открытия обновленной библиотеки осталось несколько недель. На данном этапе специалисты обустраивают пространство, где будет располагаться кинозал. Там уже установили телевизор с большим экраном и смонтировали 25 комфортных посадочных мест. Киномарафоны, встречи с авторами, тематические вечера — все эти мероприятия планируется проводить в Плехановской библиотеке после модернизации.