Свыше 300 омских студентов получат губернаторскую премию

Во вторник, 16 сентября 2025 года, пресс-служба губернатора и правительства Омской области объявила, что 338 учащихся вузов региона получат премию губернатора. Таким образом поддержат представителей омской молодежи, отличившихся при сдаче ЕГЭ высокими баллами, в 2025 году, согласно условиям, выплату получат студенты, поступившие в 2024 году.
В настоящий момент получатели стипендии обучаются в 9 омских высших учебных заведениях. Наибольшее их число зафиксировано в ОмГТУ- 114 учащихся. Также свыше полусотни таковых продолжают обучение в ОмГУ им. Достоевского (74) и ОмГМУ (65). Еще 32 получателя стипендии являются учащимися ОмГПУ; по 18 — СибАДИ и регионального филиала Финуниверситета при Правительстве РФ; семеро — ОмГАУ им. П. А. Столыпина; по пятеро — ОмГУПС и Сибирского юридического университета.
Отметим, годом ранее сообщалось о 359 стипендиатах, такая форма поощрения учащихся-высокобалльников введена в 2023 году.