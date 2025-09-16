Свыше 300 омских студентов получат губернаторскую премию

В настоящий момент получатели стипендии обучаются в 9 омских высших учебных заведениях. Наибольшее их число зафиксировано в ОмГТУ- 114 учащихся. Также свыше полусотни таковых продолжают обучение в ОмГУ им. Достоевского (74) и ОмГМУ (65). Еще 32 получателя стипендии являются учащимися ОмГПУ; по 18 — СибАДИ и регионального филиала Финуниверситета при Правительстве РФ; семеро — ОмГАУ им. П. А. Столыпина; по пятеро — ОмГУПС и Сибирского юридического университета.