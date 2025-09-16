В северных районах Хабаровского края начался отопительный сезон

«Решение о начале отопительного сезона принимается администрациями муниципалитетов. Если в течение пяти дней температура не поднимается выше +8 градусов, можно начинать теплоснабжение. В некоторых северных районах похолодание пришло раньше, поэтому котельные запустили уже в сентябре. Сначала к теплу подключили детские сады, школы и больницы», — рассказали в министерстве ЖКХ края.