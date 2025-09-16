В северных районах Хабаровского края начался отопительный сезон

Середина сентября принесла первые холода в северные районы края. Там начали подключать котельные и подавать тепло в социальные объекты. Подготовка остальных муниципалитетов к зиме продолжается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровском крае начался отопительный сезон. На сегодняшний день работают 43 котельные из 401 — это 10,7% от общего числа.
Полноценные пуски тепла прошли в поселениях Охотского округа, Аяно-Майского и имени Полины Осипенко районов, а также в поселке Софийск Верхнебуреинского района.
«Решение о начале отопительного сезона принимается администрациями муниципалитетов. Если в течение пяти дней температура не поднимается выше +8 градусов, можно начинать теплоснабжение. В некоторых северных районах похолодание пришло раньше, поэтому котельные запустили уже в сентябре. Сначала к теплу подключили детские сады, школы и больницы», — рассказали в министерстве ЖКХ края.
Подготовка коммунальных объектов продолжается. На сегодняшний день готово 94,9% инфраструктуры. Подготовлены 376 котельных из 401, 61 дизельная электростанция из 65. Капитально отремонтировано 144 дизель-генератора, 566 трансформаторных подстанций, почти 60 километров теплотрасс и более 200 километров линий электропередачи. В Охотском округе обновили одну из ключевых котельных.
«В этом году на котельной села Булгин проведена полная реконструкция с заменой шести старых котлов и оборудования», — рассказали в ведомстве.
Северные районы полностью обеспечены углем, топливом и моторными маслами. Завоз дизельного топлива выполнен на 92% и должен завершиться до 20 октября.