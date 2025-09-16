В Крым пытались незаконно ввезти 27 коров

Инцидент произошел в Джанкойском районе. На трассе Симферополь — Алушта — Ялта пресекли попытку ввоза животных в Крыму. Коров везли из Херсонской области. У перевозчика не было ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением законодательства.