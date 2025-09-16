Ричмонд
В Крым пытались незаконно ввезти 27 коров

Россельхознадзор пресек нелегальную попытку ввоза 27 коров в Крым.

Источник: пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора

Сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора пресекли нелегальную попытку ввоза 27 коров в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Джанкойском районе. На трассе Симферополь — Алушта — Ялта пресекли попытку ввоза животных в Крыму. Коров везли из Херсонской области. У перевозчика не было ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением законодательства.

От перевозчика потребовали немедленно вернуть коров обратно. Их увезли на карантинную площадку в Херсонской области. Это необходимо для идентификации и проведения эпизоотических мероприятий.