Ситуацией с ребенком, сломавшем руку в омском детсаду, озаботились следователи

Поводом для проверки фискалами детского сада № 119 стало видео момента получения травмы малыша, размещенное в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

О проведении проверки омского детского сада № 119 по улице Верхнеднепровской сообщил сегодня, 16 сентября, телеграм-канал «СУ СК России по Омской области». Поводом стало падение малыша с качелей в то время, когда воспитатель общалась по телефону.

В омском детском саду № 119 по улице Верхнеднепровской проводится проверка по информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья малолетних. В сети интернет размещена информация о том, что 4 сентября, в указанном детском учреждении, ребенок получил двойной перелом руки со смещением во время прогулки, упав с качелей. Сообщается, что случившееся произошло из-за халатного отношения воспитателя к своим обязанностям", — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованной в телеграм-канале «Новости Омска|Жесть» видеозаписи, действительно зафиксирована вопиющая ситуация: маленькие дети предоставлены сами в то время пока воспитатель общается с кем-то по телефону. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего.