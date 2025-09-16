Ситуацией с ребенком, сломавшем руку в омском детсаду, озаботились следователи

В омском детском саду № 119 по улице Верхнеднепровской проводится проверка по информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья малолетних. В сети интернет размещена информация о том, что 4 сентября, в указанном детском учреждении, ребенок получил двойной перелом руки со смещением во время прогулки, упав с качелей. Сообщается, что случившееся произошло из-за халатного отношения воспитателя к своим обязанностям", — говорится в сообщении ведомства.