19 сентября Юрий Слюсарь вступит в должность губернатора Ростовской области

Церемония вступления в должность избранного губернатора состоится в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

19 сентября 2025 года Юрий Слюсарь вступит в должность губернатора Ростовской области. Церемония состоится на площадке «ДонЭкспоцентра», сообщили в пресс-службе главы региона.

На мероприятие приглашены члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания области. Также среди гостей будут деятели культуры, науки, предприниматели и представители духовенства.

Прямую трансляцию церемонии организуют на сайте правительства Ростовской области.

Напомним, выборы губернатора проводились с 12 по 14 сентября. За Юрия Слюсаря проголосовали более 1,5 млн жителей Дона, это составило 81,25% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Ранее избранный губернатор уже поблагодарил жителей региона за доверие и поддержку.

— От всего сердца благодарю за неравнодушие, доверие и поддержку. Крайне важен уже сам факт вашего активного участия в голосовании. Для меня каждый из более полутора миллионов ваших голосов — это прежде всего огромная ответственность и настоящий кредит доверия, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

