В Иркутском зоосаде появился кенгуру Беннета

Сейчас новый питомец находится на карантине.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском зоосаде радостная новость — там появился кенгуру Беннета. Он стал новым обитателем зоосада и уже успел покорить сердца сотрудников. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей зоосада.

— Беннета еще не показывали гостям зоосада, потому что он сейчас находится на карантине, — уточняется в сообщении.

Кенгуру адаптируется к новому месту жительства и проходит необходимые медицинские процедуры. Когда Беннета перевезут на новую экспозицию, об этом сообщат в социальных сетях зоосада.

