В Иркутском зоосаде появился кенгуру Беннета

В Иркутском зоосаде радостная новость — там появился кенгуру Беннета. Он стал новым обитателем зоосада и уже успел покорить сердца сотрудников. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей зоосада.
— Беннета еще не показывали гостям зоосада, потому что он сейчас находится на карантине, — уточняется в сообщении.
Кенгуру адаптируется к новому месту жительства и проходит необходимые медицинские процедуры. Когда Беннета перевезут на новую экспозицию, об этом сообщат в социальных сетях зоосада.
