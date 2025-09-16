Ричмонд
В татарстанском селе Черемшан открылся обновленный Дом культуры

Здание рассчитано на 154 посадочных места.

Источник: Национальные проекты России

Дом культуры в селе Черемшан Апастовского района Республики Татарстан вновь принимает посетителей после завершения капитального ремонта, сообщили в министерстве культуры региона. Открытие подобных объектов способствует достижению целей и задач нацпроекта «Семья».

Здание ДК рассчитано на 154 посадочных места. В обновленном учреждении обустроены просторная комната отдыха, оборудованы танцевальный и музейный залы, новая библиотечная зона. Теперь у местных жителей появилось место встреч, где можно заниматься творчеством, общаться и отдыхать. В день открытия в отремонтированном Доме культуры состоялся концерт, подготовленный волонтерами и коллективами художественной самодеятельности района.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.