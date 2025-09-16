«Росводоканал Омск» попросил у властей отдать ему сети из аренды в концессию

В горсовете во вторник, 16 сентября, прошло заседание комитета по вопросам муниципальной собственности, где одним из вопросов рассмотрели просьбу «Росводоканала Омск» одобрить передачу ему сетей канализации и водопровода в концессию на 49 лет. В итоге комитет решил пока не выносить эту тему на пленарное заседание.
Сейчас компания арендует сети, по договорам этой аренды срок действия завершается в 2030 и 2032 годах. Компания обратилась в мэрию и горсовет сама, предлагая заключить концессионное соглашение уже в 2025 году сразу до года 2074-го.
По заверению гендиректора компании Павла Козлова, переход к концессии «позволит сохранять систему в рабочем состоянии». Сейчас система аренды такого не дает.
После достаточно долгого и бурного обсуждения депутаты не стали отправлять вопрос на голосование на пленарном заседании общего состава горсовет. К теме концессии они вернутся снова, пока же запросили дополнительную информацию. В том числе им нужны отчет об исполнении «Росводоканалом Омск» инвестпрограммы и список объектов, которые тот желает взять в концессию, в сопоставлении с полным списком объектов сетей водопровода и канализации.
Ранее «КП Омск» писала, что «Росводоканал Омск» попросил граждан быть бдительными из-за «липовых» поверок счетчиков воды, которую навязывают неизвестные фирмы.