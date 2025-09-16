«Росводоканал Омск» попросил у властей отдать ему сети из аренды в концессию

После достаточно долгого и бурного обсуждения депутаты не стали отправлять вопрос на голосование на пленарном заседании общего состава горсовет. К теме концессии они вернутся снова, пока же запросили дополнительную информацию. В том числе им нужны отчет об исполнении «Росводоканалом Омск» инвестпрограммы и список объектов, которые тот желает взять в концессию, в сопоставлении с полным списком объектов сетей водопровода и канализации.