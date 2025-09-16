Ричмонд
В Польше белоруска и украинец задержаны за запуск беспилотника в центре Варшавы

Белоруска и украинец задержаны за запуск дрона над резиденцией президента в Польше.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Украины и Беларуси задержаны в Польше из-за запуска дрона, сообщает РИА Новости.

Известно, что инцидент произошел в Варшаве. Так, польская полиция задержала 21-летнего украинца и 17-летнюю белоруску, которые запустили дрон, пролетевший над правительственными зданиями на улице Бельведерской и Парковой. Обезвреженный беспилотник пролетел над резиденциями польских президент и премьер-министра.

Сообщается, что задержанным за незаконный запуск БПЛА белоруске и украинцу грозит до пяти лет заключения. Польские власти проводят расследование по факту нарушения авиационного законодательства.

Собеседник агентства также рассказал, что задержанные в Варшаве граждане Украины и Беларуси на территории Польши находились на законных основаниях.

— Несовершеннолетняя гражданка Беларуси прибыла в Польшу несколько дней назад, а украинец находится в Польше уже на протяжении восьми лет, — прокомментировал представитель полиции Польши.

Еще президент заявил, что Беларусь не причастна к беспилотникам, летевшим в Польшу и Литву: «Сбили и всё».

Также белорусский лидер потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.

