В Польше белоруска и украинец задержаны за запуск беспилотника в центре Варшавы

Граждане Украины и Беларуси задержаны в Польше из-за запуска дрона, сообщает РИА Новости.
Известно, что инцидент произошел в Варшаве. Так, польская полиция задержала 21-летнего украинца и 17-летнюю белоруску, которые запустили дрон, пролетевший над правительственными зданиями на улице Бельведерской и Парковой. Обезвреженный беспилотник пролетел над резиденциями польских президент и премьер-министра.
Сообщается, что задержанным за незаконный запуск БПЛА белоруске и украинцу грозит до пяти лет заключения. Польские власти проводят расследование по факту нарушения авиационного законодательства.
Собеседник агентства также рассказал, что задержанные в Варшаве граждане Украины и Беларуси на территории Польши находились на законных основаниях.
— Несовершеннолетняя гражданка Беларуси прибыла в Польшу несколько дней назад, а украинец находится в Польше уже на протяжении восьми лет, — прокомментировал представитель полиции Польши.
Еще президент заявил, что Беларусь не причастна к беспилотникам, летевшим в Польшу и Литву: «Сбили и всё».
Также белорусский лидер потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.