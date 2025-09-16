Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростов снова остался без мобильного интернета

16 сентября в Ростове произошло отключение мобильного интернета, затронувшее жителей западной части города, центра и северных районов. Об этом сообщают местные СМИ и жители города в соцсетях.

Источник: Taylor Grote/CC0

По данным пользователей, интернет перестал работать около 10:30 утра, при этом не работают даже мессенджеры. В отличие от обычного режима, когда мобильный интернет отключают после 21:00 и возобновляют утром, в этот день связь не восстановилась. Сервис Downdetector зафиксировал десятки жалоб на работу операторов связи и мессенджеров.