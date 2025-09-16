Ростов снова остался без мобильного интернета

По данным пользователей, интернет перестал работать около 10:30 утра, при этом не работают даже мессенджеры. В отличие от обычного режима, когда мобильный интернет отключают после 21:00 и возобновляют утром, в этот день связь не восстановилась. Сервис Downdetector зафиксировал десятки жалоб на работу операторов связи и мессенджеров.