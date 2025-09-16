Когда в Самарской области включат отопление?

В Самарской области отопительный сезон обычно стартует в октябре, хотя в 2024 году тепло дали уже в конце сентября. Как и в других регионах, сначала подключают социальные объекты, затем — жилые дома. Если в ближайшие недели среднесуточная температура удержится на отметке +8 °C и ниже пять дней подряд, распоряжение о запуске отопления может быть подписано раньше стандартных сроков.