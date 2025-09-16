Школьники из Архангельской области стали призерами чемпионата по БАС

Команда учащихся Северодвинской прогимназии № 1 из Архангельской области завоевала призовые места на Всероссийском чемпионате по беспилотным технологиям «Соколиная охота». Соревнования проводились в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве образования Поморья.
В этом году чемпионат состоялся в третий раз и проходил в Ульяновске. В нем приняли участие 250 ребят в составе 93 команд из 22 регионов России. Они соревновались в четырех номинациях: «Автономное прохождение лабиринта», «Проектирование конструктора квадрокоптера», «Доставка грузов» и «Автономная мобильная платформа». Лучших «охотников» определяли в двух возрастных категориях: 10−13 и 14−18 лет.
В треке «Доставка груза» среди участников 10−13 лет команда школьников «Юные Поморы» из образовательного учреждения Северодвинска заняла второе место. В составе команды выступили Артем Долженков, Кирилл Пруссаков и Виктор Мудров. Подготовила ребят к состязаниям педагог Лариса Феськова.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.