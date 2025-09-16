Школьники из Архангельской области стали призерами чемпионата по БАС

В этом году чемпионат состоялся в третий раз и проходил в Ульяновске. В нем приняли участие 250 ребят в составе 93 команд из 22 регионов России. Они соревновались в четырех номинациях: «Автономное прохождение лабиринта», «Проектирование конструктора квадрокоптера», «Доставка грузов» и «Автономная мобильная платформа». Лучших «охотников» определяли в двух возрастных категориях: 10−13 и 14−18 лет.