Гастроярмарка «Калуга. Улица. Еда.» собрала более 110 тысяч гостей

Ее главной темой стали свобода вкуса и традиционная русская кухня.

Источник: Национальные проекты России

Масштабная гастрономическая ярмарка «Калуга. Улица. Еда.», которая проходила с 28 по 31 августа по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», объединила свыше 110 тысяч посетителей. На мероприятии представили кулинарные традиции Калужской области, сообщили в министерстве культуры региона.

В этом году фестиваль проходит уже в пятый раз подряд. В ярмарке приняли участие около 70 гастрономических проектов: среди них — 60 представителей региона проведения мероприятия, еще 9 — из Калининградской, Московской, Свердловской, Смоленской и Курской областей.

Главной темой в этот раз стали свобода вкуса и традиционная русская кухня, дополненная уникальными блюдами от местных кулинаров. Среди фирменных угощений были представлены суточные щи, русская каша, драники, коврижки, а среди традиционных напитков квас, иван-чай, сбитень, узвар из ягод. Помимо русских блюд, гости смогли попробовать блюда итальянской и азиатской кухни, а также деликатесы, приготовленные на открытом огне и в казанах.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.