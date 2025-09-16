Гастроярмарка «Калуга. Улица. Еда.» собрала более 110 тысяч гостей

Масштабная гастрономическая ярмарка «Калуга. Улица. Еда.», которая проходила с 28 по 31 августа по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», объединила свыше 110 тысяч посетителей. На мероприятии представили кулинарные традиции Калужской области, сообщили в министерстве культуры региона.
В этом году фестиваль проходит уже в пятый раз подряд. В ярмарке приняли участие около 70 гастрономических проектов: среди них — 60 представителей региона проведения мероприятия, еще 9 — из Калининградской, Московской, Свердловской, Смоленской и Курской областей.
Главной темой в этот раз стали свобода вкуса и традиционная русская кухня, дополненная уникальными блюдами от местных кулинаров. Среди фирменных угощений были представлены суточные щи, русская каша, драники, коврижки, а среди традиционных напитков квас, иван-чай, сбитень, узвар из ягод. Помимо русских блюд, гости смогли попробовать блюда итальянской и азиатской кухни, а также деликатесы, приготовленные на открытом огне и в казанах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.