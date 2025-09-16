Глава дивизиона СИБУРа Хайруллин: Татарстан задал тренд в модернизации ЖКХ

Это привело к следующим положительным результатам: экономия электроэнергии благодаря улучшению гидравлики составила 400 тысяч рублей в год, сокращение потерь воды и затрат на ремонты — 2,7 млн рублей в год. Кроме того, при учете комплексного подхода возможно бы было обеспечить перекладку всей трубы в рамках того же бюджета, а не отдельного участка.