Алексей Касьянов ушел с должности главного федерального инспектора Башкирии

50-летний Алексей Касьянов освобожден от должности главного федерального инспектора Башкирии, которую занимал с марта 2021 года. Причины отставки официально не раскрываются. Как сообщает издание «РБК Уфа», Касьянов продолжит работу в республике.
Уроженец Уфы, выпускник Башкирского государственного университета, Касьянов начал карьеру следователем прокуратуры. В ведомстве он проработал до 2007 года, занимая в последние два года должность заместителя прокурора республики. С 2007 по 2015-й возглавлял Следственный комитет Башкирии.
В 2015—2016 годах Касьянов руководил аппаратом правительства региона, а с 2016 по 2021 год занимал пост секретаря межведомственного совета общественной безопасности республики.
Должность главного федерального инспектора относится к аппарату полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе и предполагает контроль за исполнением решений главы государства на территории региона.
