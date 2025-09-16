«Эвакуированы 1432 ребенка и 98 взрослых». МЧС сообщило о пожаре в школе № 30 города Минска

О возгорании в одной из столичных школ стало известно благодаря срабатыванию система передачи извещений о ЧС «Молния». Пожар в школе № 30 в городе Минске был обнаружен около 12.24 часов. На улицу Жуковского незамедлительно выбыли подразделения МЧС.