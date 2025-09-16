Ричмонд
«Эвакуированы 1432 ребенка и 98 взрослых». МЧС сообщило о пожаре в школе № 30 города Минска

Более 1500 детей и взрослых эвакуированы из-за возгорания в минской школе.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел в одной из школ Минска 16 сентября. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

О возгорании в одной из столичных школ стало известно благодаря срабатыванию система передачи извещений о ЧС «Молния». Пожар в школе № 30 в городе Минске был обнаружен около 12.24 часов. На улицу Жуковского незамедлительно выбыли подразделения МЧС.

К моменту прибытия пожарных, в столовой школы наблюдалось сильное задымление. Сотрудники МЧС провели разведку и обнаружили место горения — вспыхнули потолочный светильник и натяжной потолок. Площадь возгорания составила около одного квадратного места.

— Никто не пострадал. Из школы эвакуировано 1432 ребенка и 98 взрослых, — прокомментировали в пресс-службе.

На данный момент еще предстоит установить причину произошедшего ЧС в минской школе.

