Комитет ГД рекомендовал денонсировать конвенцию по предупреждению пыток

«Денонсация Европейской конвенции не повлияет отрицательным образом на соблюдение прав человека и не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в России. За годы членства (1996−2022) нашей страны в Совете Европы все нормы различного рода европейских конвенций имплементированы в национальное законодательство. Кроме того, Россия продолжает активно взаимодействовать по линии Комитета ООН против пыток и придерживаться норм международной конвенции от 10 декабря 1984 года. Таким образом вся правовая база в этой сфере сформирована в полной мере», — заявил Слуцкий.