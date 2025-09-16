Ричмонд
Комитет ГД рекомендовал денонсировать конвенцию по предупреждению пыток

Комитет ГД рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по вопросу пыток.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Комитет по международным делам рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

«Решение принято единогласно», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что речь идет о противодействии откровенной дискриминации России в структурах Совета Европы, из состава которого Россия вышла еще в 2022 году.

Слуцкий подчеркнул, что конвенцией предусматривается учреждение Европейского комитета, где должно быть обеспечено равное представительство всех стран-подписантов. Россия присоединилась к Европейской конвенции в феврале 1996 года и оставалась ее участницей, однако с декабря 2023 года в Комитете не представлена из-за блокировки Страсбургом процесса избрания нового члена от РФ.

«Денонсация Европейской конвенции не повлияет отрицательным образом на соблюдение прав человека и не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в России. За годы членства (1996−2022) нашей страны в Совете Европы все нормы различного рода европейских конвенций имплементированы в национальное законодательство. Кроме того, Россия продолжает активно взаимодействовать по линии Комитета ООН против пыток и придерживаться норм международной конвенции от 10 декабря 1984 года. Таким образом вся правовая база в этой сфере сформирована в полной мере», — заявил Слуцкий.

Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 17 сентября.

