Даты повышения выплат на детей назвали воронежцам

С 1 февраля будет проводиться перерасчёт федеральных выплат на процент, установленный правительством РФ. Среди них, материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет неработающим родителям, единовременное пособие беременным жёнам призывника, ежемесячное пособие на ребёнка призывника до трёх лет, пособие при усыновлении, а также компенсационная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов.