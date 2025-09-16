Даты повышения выплат на детей назвали воронежцам

Повышение социальных выплат на детей запланировано в Воронежской области в 2026 году. Соответствующую информацию опубликовали на портале «Госуслуги» во вторник, 16 сентября.
Начиная с нового года, увеличится сумма выплат, определяемых исходя из минимального размера оплаты труда и социальных взносов. К ним относятся пособие по беременности и родам, пособие по уходу за детьми до 1,5 лет работающим родителям, а также больничные.
Также изменится сумма выплат с учётом прожиточного минимума в регионе. Это коснётся декретных выплат для студенток, ежемесячных выплат из маткапитала до трёх лет и единого пособия при беременности и на детей.
С 1 февраля будет проводиться перерасчёт федеральных выплат на процент, установленный правительством РФ. Среди них, материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет неработающим родителям, единовременное пособие беременным жёнам призывника, ежемесячное пособие на ребёнка призывника до трёх лет, пособие при усыновлении, а также компенсационная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Помимо этого, планируется пересмотр размеров некоторых видов социальной помощи на основании оценки нуждаемости семьи при подаче заявления. Изменения коснутся выплат из материнского капитала на детей до трёх лет и единого детского пособия.