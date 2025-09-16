В Омской области ищут байкера, обворовавшего пункт выдачи на 150 тысяч рублей

«15 сентября, в пункте выдачи Wildberries по адресу: Омская область, село Горячий ключ, улица 60 лет СССР, 1, произошла кража на сумму 150 тысяч рублей. Молодой человек в белом шлеме зашел в пункт в 16:49 и получил 6 товаров из ячейки: iPhone 11, iPhone 14 Pro, две пары наушников AirPods, камеру GoPro. Около 40 минут он стоял внутри, одновременно общаясь по телефону с кем-то и “проверяя” технику. Когда люди разошлись, а сотрудник вышла на склад меньше чем на 10 секунд, парень вынес все, оставив только пакеты от товаров. Теперь данный пункт выдачи должен 148 тысяч рублей из-за действий этого человека», — говорится в размещенном сообщении, подтвержденным скриншотами с видеокамеры.