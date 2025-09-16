Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, сколько россиян верят в тайное чипирование

ВЦИОМ: доля россиян, верящих в тайное чипирование, сократилась до 29% с 2020 г.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Количество россиян, которые верят в то, что их могут тайно чипировать, сократилось с 2020 года на 12 процентных пунктов, две трети (66%) респондентов уверены, что это невозможно, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ за 2020 год, 41% респондентов считали тайное чипирование реальным, а 54% опрошенных имели противоположное мнение. В 2025 году о невозможности чипирования заявили 66% россиян, большую часть которых составили зумеры (рожденные после 2001 года) — 81%.

Большинство (85%) опрошенных осведомлены или что-то слышали о чипировании. Среди них число тех, кто верит в тайное чипирование, сократилось за пять лет до 29%. Чаще остальных в тайное чипирование верят люди в возрасте от 44 до 57 лет — 35%.

По результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, россияне считают главным риском чипирования контроль за человеком (36%) и пагубное влияние на его здоровье (19%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.