Опрос показал, сколько россиян верят в тайное чипирование

Большинство (85%) опрошенных осведомлены или что-то слышали о чипировании. Среди них число тех, кто верит в тайное чипирование, сократилось за пять лет до 29%. Чаще остальных в тайное чипирование верят люди в возрасте от 44 до 57 лет — 35%.