В поликлинику Ухты поставили новый УЗИ-аппарат экспертного класса

Высокотехнологичное устройство позволит повысить точность диагностики многих заболеваний.

Источник: Национальные проекты России

Жители Ухты в Республике Коми смогут проходить обследования на современном медицинском оборудовании. В городской поликлинике запустили в работу новый ультразвуковой сканер, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Новый аппарат имеет ряд важных преимуществ. Врач видит максимально детальную картинку, что позволяет заметить даже самые незначительные изменения и поставить диагноз на самой ранней стадии. Аппарат оснащен набором специальных датчиков для эффективного и оперативного обследования практически всего организма: органов брюшной полости, сердца и сосудов, щитовидной железы и мягких тканей.

«Приобретение такого сканера — это важный этап модернизации нашей поликлиники. Мы уверены, что новое высокотехнологичное устройство позволит повысить точность диагностики многих заболеваний», — отметила заведующая отделением лучевой диагностики Динара Хасенова.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.