Библиотека деревни Фрол в Вологодской области открылась после капремонта

Открытие библиотеки, расположенной в деревне Фрол Грязовецкого округа Вологодской области, состоялось в конце августа после капитального ремонта. Учреждение обновили по нацпроекту «Семья», сообщили в окружной администрации.
В рамках работ во Фроловской библиотеке заменили двери, потолки и напольное покрытие, покрасили стены. Кроме того, библиотека закупила компьютерное оборудование и телевизор, новую мебель, книжные стеллажи, информационные стенды, шторы на окнах. После ремонта проводить время в заведении смогут как взрослые, так и дети.
Отмечается, что в настоящее время библиотека обслуживает 460 пользователей. Основные направления деятельности: продвижение книги и чтения, нравственное и эстетическое воспитание, краеведение, патриотическое воспитание. На базе учреждения функционируют клубы по интересам для разных возрастных категорий пользователей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.