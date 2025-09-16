Библиотека деревни Фрол в Вологодской области открылась после капремонта

В рамках работ во Фроловской библиотеке заменили двери, потолки и напольное покрытие, покрасили стены. Кроме того, библиотека закупила компьютерное оборудование и телевизор, новую мебель, книжные стеллажи, информационные стенды, шторы на окнах. После ремонта проводить время в заведении смогут как взрослые, так и дети.