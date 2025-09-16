Сироты в Кстове продолжат получать компенсацию за жилье после слияния с Нижним

Напомним, Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование в июне 2025-го. До конца года должны быть сформированы единый бюджет нового административного образования, а также новые органы власти. Кстати, в ЗСНО уже внесен законопроект о включении в реестр муниципальных должностей новых позиций. Еще объединение Нижнего Новгорода с Кстовским округом привело к выборам в городскую Думу столицы Приволжья и увеличению в ней количества депутатов с 35 до 39. Первое заседание первого созыва представительного органа назначено на 29 сентября.