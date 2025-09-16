Ричмонд
В лицее удмуртского поселка Кез открылся агрокласс

В программе предусмотрены экскурсии на сельхозпредприятия и мастер-классы от опытных специалистов.

Источник: Национальные проекты России

Агротехнический класс появился в Инженерно-технологическом лицее поселка Кез в Удмуртской Республике в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Агрокласс стал одним из трех, появившихся в Кезском районе в 2025 году, сообщили в районной администрации.

Образовательная площадка создана на базе восьмых классов для ребят, которые хотят развивать свои навыки в сельском хозяйстве. Школьники будут изучать не только теоретические аспекты, но и получат практические навыки работы с современным оборудованием и технологиями. В программе предусмотрены экскурсии на агропредприятия и мастер-классы от опытных специалистов.

«Мы уверены, что открытие агротехнологического класса откроет новые горизонты для наших учеников и поможет им определиться с будущей профессией. Впереди нас ждут увлекательные проекты», — отметила директор лицея Елена Юферева.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.