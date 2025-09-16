В лицее удмуртского поселка Кез открылся агрокласс

Образовательная площадка создана на базе восьмых классов для ребят, которые хотят развивать свои навыки в сельском хозяйстве. Школьники будут изучать не только теоретические аспекты, но и получат практические навыки работы с современным оборудованием и технологиями. В программе предусмотрены экскурсии на агропредприятия и мастер-классы от опытных специалистов.