В районах Иркутской области начали убирать рапс и лен

Девять районов Иркутской области начали убирать рапс и лен. Сейчас уже обмолотили 3,6 тысяч гектаров, с которых получили 6,2 тысяч тонн маслосемян. В текущем году аграрии планируют собрать 158 тысяч тонн рапса, 10 тысяч тонн сои и 9,2 тысячи тонн льна. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.