В районах Иркутской области начали убирать рапс и лен

Девять районов Иркутской области начали убирать рапс и лен. Сейчас уже обмолотили 3,6 тысяч гектаров, с которых получили 6,2 тысяч тонн маслосемян. В текущем году аграрии планируют собрать 158 тысяч тонн рапса, 10 тысяч тонн сои и 9,2 тысячи тонн льна. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Рапс — второй по объему масличной культурой в мире. Интерес к нему растет с каждым годом. Производители сельхозпродукции Приангарья нацелены на переориентацию экспорта, отдавая приоритет продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырью, — уточнил министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
Выращивание этих культур приносит высокую прибыль. Кроме того, в Иркутской области функционируют крупные перерабатывающие предприятия, нуждающиеся в поставках рапса и сои для непрерывного производства.