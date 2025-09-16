В казанской школе предложили способ адаптации детей мигрантов

«Курсы дают положительные результаты. Мы детей успешно выпускаем и после девятого, и 11-го классов. Нас радует, что выпускники нашей школы остаются в Татарстане и работают в республике», — сообщил он.
По словам Хазеева, достаточно одного часа дополнительных занятий в неделю, чтобы ученик, плохо владеющий русским языком, за три месяца освоил знания, которые необходимы ему по возрасту.
«Более пяти лет у нас работают курсы, поэтому практика наработана. Они проводятся после уроков по желанию. Родители сами заинтересованы в том, чтобы ребенок успешно учился в школе. Если мы видим, что у ребенка слабые знания русского языка, то рекомендуем родителям пройти курсы», — уточнил директор учреждения.
Хазеев подчеркнул, что школа № 51 по праву считается многонациональной — здесь обучаются представители 15 национальностей, в том числе около 100 иностранных граждан.
«Для нас это не просто цифры, а большая ответственность. В основном обучаются дети из ближнего зарубежья. В этом году провели статистку — чуть больше школьников из Азербайджана. Даже из Африки ребенок учится», — констатировал он.
Директор школы добавил, что все дети, родители которых подавали документы на зачисление, успешно прошли тестирование по русскому языку и учатся.
«Мы убеждены, что многоязычие и многонациональность — это не трудность, а богатство. Это то, что учит нас взаимопониманию, уважению и открывает для детей больше возможностей в будущем. Мы создаем условия, в которых каждый ребенок чувствует себя частью единого коллектива», — заявил он.
Хазеев отметил, что в школе учащихся знакомят не только с русской и татарской культурами, но и культурными особенностями других народов. Для этого проводятся различные национальные праздники. Так, например, в конце каждого учебного года организуется День национальной кухни.
«Дети разных национальностей дома с родителями готовят национальные блюда и приносят на выставку в школу. Это помогает создать дружескую обстановку. Очень важно, что атмосфера в школе остается спокойной и доброжелательной. Учителя говорят, что ребята разных национальностей работают вместе, помогают друг другу и добиваются хороших результатов. В старших классах, где идет подготовка к экзаменам, мы видим, что дети справляются наравне со сверстниками», — заключил директор школы.
В этом году в образовательном учреждении обучаются более 470 школьников разных национальностей, в том числе татары, русские, чуваши, таджики, узбеки, киргизы, азербайджанцы, армяне, уйгуры, даргинцы, буряты, чеченцы, башкиры, венгры, представители стран Африки.