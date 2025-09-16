В казанской школе предложили способ адаптации детей мигрантов

«Мы убеждены, что многоязычие и многонациональность — это не трудность, а богатство. Это то, что учит нас взаимопониманию, уважению и открывает для детей больше возможностей в будущем. Мы создаем условия, в которых каждый ребенок чувствует себя частью единого коллектива», — заявил он.