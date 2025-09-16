Ричмонд
В Челябинской области школы начали уходить на карантин из-за ОРВИ

В Челябинской области школы начали уходить на карантин из-за ОРВИ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в Катав-Ивановском районе с 8 по 14 сентября прирост заболеваемости увеличился в три раза.

По итогам заседания оперативного штаба по координации проведения мероприятий по профилактики гриппа и ОРВИ принято решение с 16 по 22 сентября приостановить посещение детьми организаций дополнительного образования.

Также с 16 по 22 сентября в основной школе № 2 Юрюзани обучение переведено в дистанционный формат в связи с превышением 20-процентного эпидпорога заболеваемости среди школьников.

С сегодняшнего дня и основная школа № 4 Катав-Ивановска перешла на дистанционку.