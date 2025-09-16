Штурмовая авиация под прикрытием вертолетов и ЗРК села на трассу М-1 под Минском

В учениях участвовали штурмовики Су-25, в том числе с вылетом с нанесением удара по условному противнику. Прикрытие штурмовой авиации в воздухе обеспечивалось вертолетами Ми-35 и Ми-8 с воздуха, а с земли — зенитным ракетным комплексом «Оса». Также в маневрах были задействовали другие подразделения ВВС и войск ПВО. Военнослужащими радиотехнических войск, инженерно-аэродромного, технического и тылового обеспечения выполнялись сопутствующие задачи.