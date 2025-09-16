Штурмовая авиация под прикрытием вертолетов и ЗРК села на трассу М-1 под Минском

На трассе под Минском военная авиация отработала взлет и посадку. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Так, во вторник, 16 сентября в рамках совместных российско-белорусских стратегический учений «Запад — 2025» на аэродромном участке трассы М-1 под Минском отрабатывались посадка и взлет военной авиации.
Военная авиация отработала посадку и взлет на аэродромном участке трассы. Фото: телеграм-канал Минобороны | «Ваяр».
В учениях участвовали штурмовики Су-25, в том числе с вылетом с нанесением удара по условному противнику. Прикрытие штурмовой авиации в воздухе обеспечивалось вертолетами Ми-35 и Ми-8 с воздуха, а с земли — зенитным ракетным комплексом «Оса». Также в маневрах были задействовали другие подразделения ВВС и войск ПВО. Военнослужащими радиотехнических войск, инженерно-аэродромного, технического и тылового обеспечения выполнялись сопутствующие задачи.
Штурмовики выполнили посадку на аэродромный участок дороги. Фото: телеграм-канал Минобороны | «Ваяр».
Главными целями данного этапа учения стала отработка вывода из-под удара противника и повышение живучести авиации, использование участков автодорог под запасные аэродромы и аэродромы рассредоточения. Еще проработали вопросы подготовки летного состава для полетов с аэродромных участков дорог.
Накануне Минобороны Беларуси сообщило, что 6850 человек принимают участие в учениях «Запад-2025».
