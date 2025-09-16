Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовая авиация под прикрытием вертолетов и ЗРК села на трассу М-1 под Минском

Минобороны показало взлет и посадку военной авиации на трассе М-1 под Минском.

Источник: Комсомольская правда

На трассе под Минском военная авиация отработала взлет и посадку. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Так, во вторник, 16 сентября в рамках совместных российско-белорусских стратегический учений «Запад — 2025» на аэродромном участке трассы М-1 под Минском отрабатывались посадка и взлет военной авиации.

Военная авиация отработала посадку и взлет на аэродромном участке трассы. Фото: телеграм-канал Минобороны | «Ваяр».

В учениях участвовали штурмовики Су-25, в том числе с вылетом с нанесением удара по условному противнику. Прикрытие штурмовой авиации в воздухе обеспечивалось вертолетами Ми-35 и Ми-8 с воздуха, а с земли — зенитным ракетным комплексом «Оса». Также в маневрах были задействовали другие подразделения ВВС и войск ПВО. Военнослужащими радиотехнических войск, инженерно-аэродромного, технического и тылового обеспечения выполнялись сопутствующие задачи.

Штурмовики выполнили посадку на аэродромный участок дороги. Фото: телеграм-канал Минобороны | «Ваяр».

Главными целями данного этапа учения стала отработка вывода из-под удара противника и повышение живучести авиации, использование участков автодорог под запасные аэродромы и аэродромы рассредоточения. Еще проработали вопросы подготовки летного состава для полетов с аэродромных участков дорог.

Накануне Минобороны Беларуси сообщило, что 6850 человек принимают участие в учениях «Запад-2025».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как были сбиты летевшие в Польшу и Литву беспилотники: «Не знали, чьи они».

Также в Беларуси хотят призывать в армию уклонистов с судимостью.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше