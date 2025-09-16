В городе Слободском под Кировом появится собственный туристический маршрут

В сентябре на маршруте будет установлена навигация с описанием достопримечательностей и QR-кодами с аудиогидами. Познакомиться с ним можно уже сейчас на сайте. Кроме того, для путешественников доступны туристические маршруты по Кирову и Вятским Полянам.