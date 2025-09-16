В городе Слободском под Кировом появится собственный туристический маршрут

Увлекательный туристический маршрут будет доступен для гостей города Слободского в Кировской области в ближайшее время в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Его протяженность составит около 3 км, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Маршрут «Купцы, банкиры и новаторы: история успеха Слободского» пройдет по историческому центру города. Во время прогулки туристы погрузятся в увлекательное путешествие по страницам истории, где оживают легенды о купцах-предпринимателях, банкирах-филантропах и новаторах-изобретателях.
Директор Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов отметил, что Слободской всегда привлекал особое внимание туристов. «Памятники, архитектура, музеи, парки — Слободской по праву можно считать музеем под открытым небом с особой атмосферой дореволюционного уездного центра», — считает Чепцов.
В сентябре на маршруте будет установлена навигация с описанием достопримечательностей и QR-кодами с аудиогидами. Познакомиться с ним можно уже сейчас на сайте. Кроме того, для путешественников доступны туристические маршруты по Кирову и Вятским Полянам.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.