Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Слободском под Кировом появится собственный туристический маршрут

Его протяженность — около трех километров.

Увлекательный туристический маршрут будет доступен для гостей города Слободского в Кировской области в ближайшее время в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Его протяженность составит около 3 км, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.

Маршрут «Купцы, банкиры и новаторы: история успеха Слободского» пройдет по историческому центру города. Во время прогулки туристы погрузятся в увлекательное путешествие по страницам истории, где оживают легенды о купцах-предпринимателях, банкирах-филантропах и новаторах-изобретателях.

Директор Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов отметил, что Слободской всегда привлекал особое внимание туристов. «Памятники, архитектура, музеи, парки — Слободской по праву можно считать музеем под открытым небом с особой атмосферой дореволюционного уездного центра», — считает Чепцов.

В сентябре на маршруте будет установлена навигация с описанием достопримечательностей и QR-кодами с аудиогидами. Познакомиться с ним можно уже сейчас на сайте. Кроме того, для путешественников доступны туристические маршруты по Кирову и Вятским Полянам.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.