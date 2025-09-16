Ричмонд
В Краснодаре в течение двух дней будут вводить ограничения проезда на Тургеневском мосту

Они будут достаточно кратковременными.

Источник: администрация Краснодара

С позднего вечера 16 сентября и до середины следующего дня, 17 сентября, движение по Тургеневскому мосту на выезд из города будет периодически приостанавливаться. Это связано с установкой конструкций нового пролёта моста.

Работы начнутся в 23:00 и продлятся до 15:00 следующего дня. Перекрытия будут непродолжительными — около 10 минут каждое. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности специалистов, занятых на монтаже.

Водителям советуют заранее продумывать маршрут, чтобы избежать задержек и не попасть в пробку, сообщает дептранс Краснодара.

Эти работы проводятся в рамках масштабной программы модернизации дорожной инфраструктуры Краснодарского края. Программа реализуется по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева при поддержке краевых законодателей.