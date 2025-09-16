Ричмонд
В Пермском крае по проекту «Земля для туризма» инвесторы могут получить десятки участков

Проект «Земля для туризма» минтуризма края реализует совместно с теруправлением Росреестра.

Проект «Земля для туризма» минтуризма края реализует совместно с теруправлением Росреестра. На сегодняшний день в базе имеется 72 участка в 28 муниципалитетах региона. Это земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, которые могут быть использованы для создания туристкой инфраструктуры.

Информация об участках доступна на сервисе «Земля для туризма» в базе Национальной системы пространственных данных. В наличии как размежеванные участки, зарегистрированные в ЕГРН, так и территории, где формирование таких участков возможно в принципе. Здесь же можно сформировать заявление на организацию аукциона на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка.