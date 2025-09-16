В Пермском крае по проекту «Земля для туризма» инвесторы могут получить десятки участков

Информация об участках доступна на сервисе «Земля для туризма» в базе Национальной системы пространственных данных. В наличии как размежеванные участки, зарегистрированные в ЕГРН, так и территории, где формирование таких участков возможно в принципе. Здесь же можно сформировать заявление на организацию аукциона на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка.