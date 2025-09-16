Стало известно о плане Еврокомиссии ввести санкции против Грузии

Осенью 2024 года глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявлял о паузе в процессе евроинтеграции страны. Он уточнил, что приостановка обсуждения вопроса вхождения Грузии в объединение продлится до 2028 года. Это заявление стало поводом для регулярных акций протеста в стране. Участники митингов призывают провести новые парламентские выборы.