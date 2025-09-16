Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о плане Еврокомиссии ввести санкции против Грузии

Еврокомиссия (ЕК) анализирует целесообразность применения санкций в отношении Грузии и ее властей. В перечень рестрикций планируется включить отказ от безвизового режима.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О возможном введении антигрузинских санкций заявила представитель ЕК Анита Хиппер. Она уточнила, что такая мера давления на правительство Грузии обсуждалась членами исполнительного органа Евросоюза. Рассматривались варианты разных вариантов ограничений, сообщают «Ведомости».

Хиппер добавила, что в настоящее время власти Евросоюза уже максимально снизили уровень контактов с властями Грузии, перестали оказывать финансовую поддержку правительственным организациям, но нарастили финансовые отчисления грузинским общественным организациям.

Причина давления в сторону Грузии со стороны ЕК — подавление властями акций протестов. По данным Politico, в июле чиновники Брюсселя уже планировали отменить с Грузией безвизовый режим, однако принять такое решение в ЕС не смогли из-за протестов ряда стран-участниц объединения.

Осенью 2024 года глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявлял о паузе в процессе евроинтеграции страны. Он уточнил, что приостановка обсуждения вопроса вхождения Грузии в объединение продлится до 2028 года. Это заявление стало поводом для регулярных акций протеста в стране. Участники митингов призывают провести новые парламентские выборы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше