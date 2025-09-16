Детская школа искусств в свердловском поселке Пелым закупила оборудование

Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы приобрела детская школа искусств поселка Пелым в Свердловской области за счет участия в нацпроекте «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
К новому учебному году парк музыкальных инструментов ДШИ пополнился кабинетным роялем «Беларусь», двумя акустическими пианино, флейтой и саксофонами. Для юных художников отделения «Изобразительное искусство» закупили наглядные пособия — чучела сороки и дрозда. Кроме того, в кабинеты теоретических дисциплин и в концертный зал поставлены ноутбуки.
«В целом инвестиции в новые музыкальные инструменты, новое оборудование — это шаг к созданию более качественного и вдохновляющего образовательного процесса в школе искусств. Кроме того, разнообразие инструментов позволяет нам организовать ансамбли и оркестры. А еще в новом учебном году у нас откроется класс саксофона», — рассказала директор учреждения Елена Шашмурина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.