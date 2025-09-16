Детская школа искусств в свердловском поселке Пелым закупила оборудование

«В целом инвестиции в новые музыкальные инструменты, новое оборудование — это шаг к созданию более качественного и вдохновляющего образовательного процесса в школе искусств. Кроме того, разнообразие инструментов позволяет нам организовать ансамбли и оркестры. А еще в новом учебном году у нас откроется класс саксофона», — рассказала директор учреждения Елена Шашмурина.