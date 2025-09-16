Росатом изготовил топливо для инновационного ядерного реактора IV поколения БРЕСТ

Реактор на быстрых нейтронах — тип атомных реакторов, в котором теплоносителем выступает не вода, а жидкий металл (обычно натрий). Преимущество таких реакторов — способность эффективно использовать для производства энергии вторичные продукты топливного цикла (в частности, плутоний). При этом обладая высоким коэффициентом воспроизводства, «быстрые» реакторы могут производить больше потенциального топлива, чем потребляют, а также «дожигать» (то есть утилизировать с выработкой энергии) высокоактивные трансурановые элементы (актиниды). Для сравнения, в реакторах на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики, используется только около 1% урана, оставшиеся 99% направляются на временное хранение или утилизируются как радиоактивные отходы.