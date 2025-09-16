Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД зафиксировало волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой

В МВД зафиксировали рост числа афер, в которых жертва звонит первой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киберполицейские зафиксировали волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой, когда аферисты рассылают поддельные документы или тревожные сообщения и оставляют номер, чтобы им перезвонили, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники УБК МВД России зафиксировали волну дистанционных мошенничеств с использованием новой уловки. Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решения с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить», — сказала Волк.

По её словам, многие решают на всякий случай проверить информацию и связаться с ее отправителем. А это позволяет аферистам обходить системы безопасности банков и операторов связи, которые рассчитаны на блокировку входящих подозрительных звонков.

Сообщения с предложением перезвонить могут поступить на мессенджер, электронную почту, через СМС и даже в обычный почтовый ящик. Типичные примеры — информация о взломе аккаунта, необходимости заменить документы, банковские или сим-карты, оплатить услуги или штраф.

При этом мошенники считают, что человек, который сам им позвонил, искренне доверяет предложившему помощь собеседнику и его гораздо легче обмануть.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше