МВД зафиксировало волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой

«Сотрудники УБК МВД России зафиксировали волну дистанционных мошенничеств с использованием новой уловки. Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решения с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить», — сказала Волк.