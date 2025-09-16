Ричмонд
«Т Плюс» начинает подачу тепла в Краснокамске и посёлке Майский

На основании постановления главы администрации Краснокамского городского округа энергетики «Т Плюс» с 16 сентября начинают подачу отопления в городе Краснокамск и посёлке Майский. В первую очередь тепло появится в социальных объектах — детсадах, школах, больницах и поликлиниках.

Сейчас в Тепловой инспекции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» принимают заявки от бюджетных организаций на подключение. Проверяется техническое состояние и заполнение внутренних отопительных систем в объектах социального и культурного назначения. Процесс находится на постоянном контроле со стороны администрации округа.

«Официальная дата старта отопительного сезона — сигнал энергетикам начать подключение клиентов к теплу. Со своей стороны, компания завершила все необходимые приготовления и готова к подаче отопления в Краснокамском городском округе», — прокомментировал технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Отопительному сезону предшествовала тщательная подготовка. В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» выполнили в Краснокамске проверку 146,5 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений, отремонтировали 9 центральных тепловых пунктов и оборудование на Закамской ТЭЦ-5. На одном участке теплосети полностью заменили трубы на современные, с предустановленной изоляцией и дистанционной системой контроля утечек.

В Майском за лето проверили 22,5 км теплосетей, выполнили обслуживание оборудования на двух блочно-модульных котельных.

В Краснокамском ГО «Т Плюс» постепенно подаст отопление в 73 социальных объекта, пять зданий учебных заведений, три дома культуры и 363 многоквартирных дома. В поселке Майский тепло получат 10 социальных объектов и 34 многоквартирных дома.