После рекордного поражения со счетом 1:11 у сборной Молдовы по футболу новый тренер: Им стал Лилиан Попеску

Напомним, что после рекордного поражения в истории сборной Молдовы от Норвегии со счетом 1:11 в отборе на ЧМ-2026 в отставку подал Сергей Клещенко, руководивший командой четыре года. При нем сборная поднялась в Лигу С Лиги Наций и была в шаге от выхода в финальную часть Евро-2024.