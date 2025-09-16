После рекордного поражения со счетом 1:11 у сборной Молдовы по футболу новый тренер: Им стал Лилиан Попеску

Исполком Федерации футбола Молдовы (ФФМ) единогласно одобрил назначение Лилиана Попеску главным тренером сборной Молдовы.
Дебют 51-летнего специалиста состоится 9 октября в товарищеском матче против сборной Румынии, который пройдет на выезде в Бухаресте.
— Для меня лично большая честь и одновременно большая ответственность возглавить национальную сборную. Я знаю, что национальная сборная переживает непростой период, но убеждён, что только вместе — благодаря дисциплине, максимальной самоотдаче и совместным усилиям — мы сможем изменить ситуацию к лучшему. Я прихожу сюда с амбициями и ответственностью — сформировать сплочённую и конкурентоспособную команду, которая с гордостью представит Республику Молдова.
Я твердо верю, что только посредством труда, дисциплины и ответственности мы сможем создать настоящую национальную гордость и осуществить перемены, которые принесут радость нашим сторонникам. Хай, Молдова!, — заявил Попеску в интервью официальному сайту ФФМ.
Напомним, что после рекордного поражения в истории сборной Молдовы от Норвегии со счетом 1:11 в отборе на ЧМ-2026 в отставку подал Сергей Клещенко, руководивший командой четыре года. При нем сборная поднялась в Лигу С Лиги Наций и была в шаге от выхода в финальную часть Евро-2024.
