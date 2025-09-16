Воронежские экологи признали воду из водохранилища безопасной

— По результатам проб оказалось, что по всем основным показателям Воронежское водохранилище — вполне безопасно. Исключение составила лишь цветность, которая выше нормы в три раза. Впрочем, это и понятно — уже не первый год летом водохранилище «цветет», в результате вода становится зеленой и непрозрачной, — отметили в Минприроды.