Воронежские экологи признали воду из водохранилища безопасной

В Министерстве природных ресурсов и экологии поделились результатами недавних исследований воды из Воронежского водохранилища. Анализ проводили специалисты БУ ВО «Центр лабораторных исследований».
Воду на исследование брали в районе Петровской набережной, чтобы определить в ней концентрации физико-химических показателей, в том числе, массовую концентрацию кислорода.
— По результатам проб оказалось, что по всем основным показателям Воронежское водохранилище — вполне безопасно. Исключение составила лишь цветность, которая выше нормы в три раза. Впрочем, это и понятно — уже не первый год летом водохранилище «цветет», в результате вода становится зеленой и непрозрачной, — отметили в Минприроды.
Специалисты добавили, что подобные исследования необходимы для защиты здоровья населения и окружающей среды. Они проводятся регулярно и позволяют оценивать состояние водных ресурсов и выбирать необходимые меры их охраны.