Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество несчастных случаев на предприятиях снизилось, заявил Мишустин

Мишустин отметил снижение несчастных случаев на предприятиях на 20%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Общее количество несчастных случаев на российских предприятиях снизилось на 20 процентов в последние годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и организаторам десятой Всероссийской недели и охраны труда.

«Системная реализация целого комплекса мер позволила в последние годы на 20 процентов сократить общее количество несчастных случаев. И правительство продолжит поддерживать добросовестные предприятия, которые серьезно занимаются вопросами охраны труда», — сообщил Мишустин.

Основная тема Всероссийской недели и охраны труда — «Народосбережение — гарантия устойчивого развития».

Глава правительства подчеркнул, что форум востребован в России и за ее пределами.