Количество несчастных случаев на предприятиях снизилось, заявил Мишустин

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Общее количество несчастных случаев на российских предприятиях снизилось на 20 процентов в последние годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и организаторам десятой Всероссийской недели и охраны труда.