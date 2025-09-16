Количество несчастных случаев на предприятиях снизилось, заявил Мишустин

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Общее количество несчастных случаев на российских предприятиях снизилось на 20 процентов в последние годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и организаторам десятой Всероссийской недели и охраны труда.
«Системная реализация целого комплекса мер позволила в последние годы на 20 процентов сократить общее количество несчастных случаев. И правительство продолжит поддерживать добросовестные предприятия, которые серьезно занимаются вопросами охраны труда», — сообщил Мишустин.
Основная тема Всероссийской недели и охраны труда — «Народосбережение — гарантия устойчивого развития».
Глава правительства подчеркнул, что форум востребован в России и за ее пределами.