Более полумиллиона гостей посетили форум «Москва 2030»

По словам Багреевой, почти 400 тысяч посетителей приняли участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях. Благодаря работе павильона жители и гости столицы смогли узнать больше об экономике Москвы, повысить финансовую грамотность и заглянуть в будущее одного из крупнейших мегаполисов мира.