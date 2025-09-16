Более полумиллиона гостей посетили форум «Москва 2030»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более 530 тысяч гостей посетили площадку «Бесконечное развитие с вечными ценностями» в Гостином Дворе в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что главной темой экспозиции стало развитие человека на протяжении жизни. Посетители оценили достижения медицины, познакомились с профессиями будущего, узнали о возможностях человеческого организма и увидели макеты социальных объектов завтрашнего дня. За все время форума на площадке провели 1453 мероприятия.
«Четырнадцатого сентября завершила работу экспозиция “Бесконечное развитие с вечными ценностями” в Гостином Дворе, организованная в рамках форума “Территория будущего. Москва 2030”. Современные социальные инициативы и инновационные решения, представленные на этой площадке, привлекли в общей сложности более 530 тысяч посетителей», — говорится в сообщении.
В свою очередь, как отмечается на сайте, павильон «Экономика Москвы» в парке «Музеон» в рамках форума посетили около 400 тысяч гостей.
«За полтора месяца работы в павильоне “Экономика Москвы” прошло более 300 мероприятий для представителей разных аудиторий — от детей до людей старшего возраста, от студентов до опытных специалистов», — приводятся слова заммэра Москвы, руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.
По словам Багреевой, почти 400 тысяч посетителей приняли участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях. Благодаря работе павильона жители и гости столицы смогли узнать больше об экономике Москвы, повысить финансовую грамотность и заглянуть в будущее одного из крупнейших мегаполисов мира.
Уточняется, что программа площадки была направлена на получение практических знаний об экономике и развитие полезных навыков. Для этого своими знаниями поделились более 200 экспертов, в том числе представители органов государственной власти, предприниматели, ученые, блогеры, писатели и журналисты.