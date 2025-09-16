Ричмонд
Нарушение жилищных прав матери и ребенка в Ростове взял на контроль глава СК

Александр Бастрыкин потребовал отчет о проверке после расселения аварийного дома в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с жильем жительницы Ростова-на-Дону и ее дочери взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом рассказали в информационном центре СК.

Поводом для вмешательства главы ведомства стали публикации в средствах массовой информации. Речь идет о нарушении прав женщины при расселении из аварийного дома на улице Петровской.

Здание 1917 года постройки признали аварийным еще в 2020 году. Его расселили из-за физического износа и разрушения конструкций. Однако женщина с дочерью до сих пор не получили благоустроенное жилье.

Семья вынуждена жить в опасных условиях. Их квартиру регулярно затапливает, а в сентябре этого года там обрушились потолочные перекрытия. Многочисленные жалобы в различные инстанции не дали результата.

Ранее уже проводилась процессуальная проверка. Теперь донские следователи должны представить подробный доклад о ходе проверки. Ситуация взята на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

