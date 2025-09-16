«Сибирскую язву не нашли!»: в Омской области провели анализ туш со стихийной свалки

Об отсутствии возбудителя сибирской язвы в несанкционированной свалке туш животных в селе Воскресенка Калачинского района, сообщила сегодня, 16 сентября, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.
В 2024 году, в селе Воскресенка Калачинского района, вблизи животноводческой фермы, обнаружены остатки домашних животных: части костей, шкур и скелетных фрагментов лошадей, а также туша павшей коровы. По экспертной оценке, размещение отходов происходило длительное время, что пугало местных жителей возможными последствиями в виде развития на трупах вирусов опасных заболеваний.
«Для исключения эпизоотической угрозы государственная ветеринарная служба региона взяла пробы патологического материала. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие возбудителя сибирской язвы», — говорится в сообщении ведомства.
Также Россельхознадзор отчитался о ликвидации этой несанкционированной свалки биологических отходов.