Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сибирскую язву не нашли!»: в Омской области провели анализ туш со стихийной свалки

Стихийная свалка биологических отходов находилась в Калачинском районе и очень пугала местных жителей возможными последствиями.

Источник: Комсомольская правда

Об отсутствии возбудителя сибирской язвы в несанкционированной свалке туш животных в селе Воскресенка Калачинского района, сообщила сегодня, 16 сентября, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

В 2024 году, в селе Воскресенка Калачинского района, вблизи животноводческой фермы, обнаружены остатки домашних животных: части костей, шкур и скелетных фрагментов лошадей, а также туша павшей коровы. По экспертной оценке, размещение отходов происходило длительное время, что пугало местных жителей возможными последствиями в виде развития на трупах вирусов опасных заболеваний.

«Для исключения эпизоотической угрозы государственная ветеринарная служба региона взяла пробы патологического материала. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие возбудителя сибирской язвы», — говорится в сообщении ведомства.

Также Россельхознадзор отчитался о ликвидации этой несанкционированной свалки биологических отходов.