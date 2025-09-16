«Сибирскую язву не нашли!»: в Омской области провели анализ туш со стихийной свалки

В 2024 году, в селе Воскресенка Калачинского района, вблизи животноводческой фермы, обнаружены остатки домашних животных: части костей, шкур и скелетных фрагментов лошадей, а также туша павшей коровы. По экспертной оценке, размещение отходов происходило длительное время, что пугало местных жителей возможными последствиями в виде развития на трупах вирусов опасных заболеваний.