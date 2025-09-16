Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО

ГД одобрила проект о льготном приеме в вузы пасынков и падчериц бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА 16 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО.

Инициатива была внесена в Госдуму 17 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Дума приоритетно рассмотрит данный законопроект.

По действующему законодательству, для участников специальной военной операции и их детей выделяют квоту на прием в вузы. При этом падчерицы и пасынки военных воспользоваться этой льготой пока не могут. Новым законопроектом предлагается ситуацию изменить, дополнив перечь лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам.

Предлагаемые нормы будут также распространятся на право пасынков и падчериц на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет бюджета, а также на зачисление в первоочередном порядке в образовательную организацию среднего профессионального образования вне зависимости от результатов освоения школьной программы.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше