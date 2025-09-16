Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО

МОСКВА 16 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО.
Инициатива была внесена в Госдуму 17 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Дума приоритетно рассмотрит данный законопроект.
По действующему законодательству, для участников специальной военной операции и их детей выделяют квоту на прием в вузы. При этом падчерицы и пасынки военных воспользоваться этой льготой пока не могут. Новым законопроектом предлагается ситуацию изменить, дополнив перечь лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам.
Предлагаемые нормы будут также распространятся на право пасынков и падчериц на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет бюджета, а также на зачисление в первоочередном порядке в образовательную организацию среднего профессионального образования вне зависимости от результатов освоения школьной программы.