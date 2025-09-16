Минобразования отреагировало на рост норм оплаты питания в школах Беларуси

В Министерстве образования Беларуси прокомментировали увеличение нормы оплаты за школьное питание, сообщает телеграм канал ведомства.
Ранее «Комсомолка» писала, что нормы оплаты за школьное питание увеличатся на 5% в Беларуси с 1 октября 2025 года.
В Министерстве образования отреагировали на это, подчеркнув, что правильное питание является основой крепкого здоровья, хороших работоспособности и самочувствия детей. В ведомстве отметили, что в Беларуси государством последовательно совершенствуется система питания в учреждениях образования (школы, детсады, интернаты), центрах реабилитации и оздоровительных лагерях. А также сказали, на что повлияет увеличение нормы оплаты за школьное питание.
— За счет повышения финансирования будут использоваться более разнообразные, натуральные и качественные продукты, соответствующие современным требованиям к детскому рациону, — указали в пресс-службе.
Также отмечается, что нормы оплаты за школьное питание разрабатываются за счет анализа цен на продукты, который проводят каждый квартал. Таким образом обеспечиваются объективность и прозрачность формирования расходов на питание.
— Изменение станет важным шагом на пути к устойчивой, качественной и доступной системе детского питания, — подчеркнули в Минобразования.
Ранее мы писали, что в Беларуси готовятся изменить гигиенические нормативы по питанию в школах: в школьных буфетах пицца, смаженка, сосиска в тесте появятся не более двух раз в неделю.
Также мы писали, что МЧС сообщило о пожаре в школе № 30 города Минска: «Эвакуированы 1432 ребенка и 98 взрослых».