Минобразования отреагировало на рост норм оплаты питания в школах Беларуси

В Министерстве образования отреагировали на это, подчеркнув, что правильное питание является основой крепкого здоровья, хороших работоспособности и самочувствия детей. В ведомстве отметили, что в Беларуси государством последовательно совершенствуется система питания в учреждениях образования (школы, детсады, интернаты), центрах реабилитации и оздоровительных лагерях. А также сказали, на что повлияет увеличение нормы оплаты за школьное питание.