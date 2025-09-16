В Иркутской области с начала года открыли шесть центров здоровья. До 2030 года планируется ввести в работу еще столько же в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, сейчас центры работают на базе Иркутской городской клинической больницы № 8, Иркутской городской поликлиники № 17, Тайшетской районной больницы, Братской городской больницы № 5, Усольской городской больницы, Саянской городской больницы.
— Работа центров сосредоточена на предотвращении заболеваний, а не на их лечении. Мы хотим максимально охватить население Иркутской области качественными профилактическими мероприятиями, — прокомментировал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Люди из районов, где еще нет своих центров здоровья, будут отправляться в соседние населенные пункты за профилактической помощью. Ее можно получить не только в клиниках, но и через выездные бригады, которые посещают предприятия и учебные заведения, обеспечивая максимальную доступность.
В центрах врачи тщательно обследуют пациентов, чтобы выявить возможные проблемы, например, вредные привычки, неправильное питание, недостаток движения и другие факторы риска.