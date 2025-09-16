В Иркутской области с начала года открыли шесть центров здоровья

Люди из районов, где еще нет своих центров здоровья, будут отправляться в соседние населенные пункты за профилактической помощью. Ее можно получить не только в клиниках, но и через выездные бригады, которые посещают предприятия и учебные заведения, обеспечивая максимальную доступность.