Энергетики начинают подачу тепла в Краснокамске и посёлке Майский

На основании постановления Главы администрации Краснокамского городского округа энергетики «Т Плюс» с 16 сентября начинают подачу отопления в городе Краснокамск и посёлке Майский. В первую очередь тепло появится в социальных объектах — детсадах, школах, больницах и поликлиниках.
Сейчас в Тепловой инспекции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» принимают заявки от бюджетных организаций на подключение. Проверяется техническое состояние и заполнение внутренних отопительных систем в объектах социального и культурного назначения. Процесс находится на постоянном контроле со стороны администрации округа.
«Официальная дата старта отопительного сезона — сигнал энергетикам начать подключение клиентов к теплу. Со своей стороны, компания завершила все необходимые приготовления и готова к подаче отопления в Краснокамском городском округе», — прокомментировал технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
Отопительному сезону предшествовала тщательная подготовка. В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» выполнили в Краснокамске проверку 146,5 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений, отремонтировали 9 центральных тепловых пунктов и оборудование на Закамской ТЭЦ-5. На одном участке теплосети полностью заменили трубы на современные, с предустановленной изоляцией и дистанционной системой контроля утечек.
В Майском за лето проверили 22,5 км теплосетей, выполнили обслуживание оборудования на двух блочно-модульных котельных.
В Краснокамском ГО «Т Плюс» постепенно подаст отопление в 73 социальных объекта, пять зданий учебных заведений, три дома культуры и 363 многоквартирных дома. В поселке Майский тепло получат 10 социальных объектов и 34 многоквартирных дома.