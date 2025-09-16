Энергетики начинают подачу тепла в Краснокамске и посёлке Майский

Сейчас в Тепловой инспекции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» принимают заявки от бюджетных организаций на подключение. Проверяется техническое состояние и заполнение внутренних отопительных систем в объектах социального и культурного назначения. Процесс находится на постоянном контроле со стороны администрации округа.